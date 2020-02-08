В Казани похоронили депутата ГД Айрата Хайруллина

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8 февраля 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Сотни людей пришли в субботу в Татарскую государственную филармонию им. Габдуллы Тукая, чтобы проститься с заместителем председателя комитета ГL по аграрным вопросам Айратом Хайруллиным, пишут СМИ.

Церемонию прощания с Айратом Назиповичем посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухамедшин, члены правительства республики, коллеги погибшего по Госдуме, бизнесмены и просто горожане.

Айрата Хайруллина похоронили на мусульманском кладбище в казанском в поселке Мирный в Приволжском районе Казани. Об этом сообщает РИА Новости. Источники агентства отмечают, что депутат упокоился рядом с могилой матери.

Как ранее сообщалось, вертолет Bell 407 пропал с радаров 7 февраля. Воздушное судно совершило жесткую посадку на лед Камы в 6 километрах от берега недалеко от Лаишево. Погиб депутат Хайруллин, еще два человека пострадали.