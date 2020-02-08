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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Очевидец рассказал о крушении вертолета с Хайруллиным в Татарстане

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Очевидец рассказал о крушении вертолета с Хайруллиным в Татарстане
разбившийся в Татарстане вертолет, vk.com/via Global Look Press
Очевидец рассказал о крушении вертолета в минувшую пятницу, 7 февраля, на борту которого находился депутат Государственной думы Айрат Хайруллин. Политик погиб в результате жесткой посадки аппарата.
 
Николай Кисляков в беседе с журналистами телеканала "Звезда" сообщил, что гулял собакой, когда увидел странное движение вертолета. Мужчине показалось, что воздушное судно летит не по прямой траектории. В какой-то момент летательный аппарат резко пошел вниз, но звука удара гражданин не услышал. Сразу после этого Кисляков заметил другой вертолет, который, вероятно вылетел "кого-то искать".
Транспортная прокуратура в настоящий момент проводит проверку по факу случившегося.
ЕТ

//картина дня

Самолет МЧС России Ил-76 в субботу, 8 февраля, вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Раменское. На борту воздушного судна находятся медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

Самолет МЧС России Ил-76 в субботу, 8 февраля, вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Раменское. На борту воздушного…

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