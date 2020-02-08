Очевидец рассказал о крушении вертолета с Хайруллиным в Татарстане

Очевидец рассказал о крушении вертолета в минувшую пятницу, 7 февраля, на борту которого находился депутат Государственной думы Айрат Хайруллин. Политик погиб в результате жесткой посадки аппарата.

Николай Кисляков в беседе с журналистами телеканала " Звезда " сообщил, что гулял собакой, когда увидел странное движение вертолета. Мужчине показалось, что воздушное судно летит не по прямой траектории. В какой-то момент летательный аппарат резко пошел вниз, но звука удара гражданин не услышал. Сразу после этого Кисляков заметил другой вертолет , который, вероятно вылетел "кого-то искать".