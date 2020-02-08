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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Самаре пропала одиннадцатилетняя школьница

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Самаре пропала одиннадцатилетняя школьница
игрушка, pixabay.com
В минувшую пятницу, 7 февраля, в Самаре пропала одиннадцатилетняя школьница. В пресс-службе ГУМВД по региону сообщили, что в настоящий момент исчезнувшую девочку ищут полицейские и волонтеры.
 
Уточняется, что рост девочки составляет примерно 135 сантиметров, школьница имеет худощавое телосложение. У нее темно-русые волосы ниже плеч и голубые глаза.
 
В момент исчезновения одиннадцатилетняя девочка была одета в черную шапку, темно-синюю куртку, черные леггинсы и черные сапоги. Пока информацией о местонахождении пропавшей сотрудники правоохранительных органов не располагают.
ЕТ

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