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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В карьере под Петербургом утонули два лыжника

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

В карьере под Петербургом утонули два лыжника
замерзшая река, pixabay.com

Мужчина и женщина, которые катались на лыжах в карьере у поселка Шапки в Ленинградской области, провалились под лед. Согласно последней информации областного главка МЧС, граждане утонули.

Сотрудники поисково-спасательного отряда "Тосно" и МЧС вытащили на берег два тела. Установлено, что мужчина и женщина, несмотря на запрет, вышли на лед. Он проломился, вследствие чего лыжники попали в воду и не смогли выбраться на сушу.

По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка. В ближайшее время будет сформирована комиссия по предотвращению аналогичных ситуаций.

ЕТ

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