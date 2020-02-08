В Чувашии мужчина добровольно отдал мошенникам более 3 млн руб., взятых в кредит

//Происшествия 13+

8 февраля 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В полиции чувашского города Канаша сообщили, что 7 февраля к ним обратился мужчина, который перевел мошенникам более трех миллионов рублей с целью подзаработать на курсе валют.

53-летний мужчина рассказал, что ему в ноябре позвонила женщина, которая предложила получать прибыль от вложений за счет изменений курса валют. Тогда местный житель внес первые 250 дол. на счёт брокерского сайта, а после взял кредиты в шести банках и в течение двух месяцев переводил деньги на различные счета.

«… в течение двух месяцев перевел на различные счета свыше 3,23 миллиона рублей. В конце января он увидел, что его счета обнулились. Только тогда мужчина осознал, что его обманули», - уточнили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Отмечается, что злоумышленники находятся за пределами республики, поиск продолжается.