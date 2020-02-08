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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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СМИ: в Ленобласти нашли тело мужчины, пропавшего осенью

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

СМИ: в Ленобласти нашли тело мужчины, пропавшего осенью
полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press
В Ленинградской области очевидцы обнаружили тело мужчины, которое превратилось в скелет. Согласно последней информации журналистов, предполагается, что гражданин пропал осенью минувшего года.
 
Отмечается, что 39-летний житель ушел из дома, расположенного в садоводстве "Сайменские дачи", в ночь на 26 октября 2019 года. После этого гражданин перестал выходить на связь с родственниками. Его долгое время искали, однако поиски не увенчались успехом.
 
Тело было найдено в лесу неподалеку от озера Беспокойное. Правоохранительные органы в настоящий момент устанавливают причины смерти.
ЕТ

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