СМИ: в Ленобласти нашли тело мужчины, пропавшего осенью

В Ленинградской области очевидцы обнаружили тело мужчины, которое превратилось в скелет. Согласно последней информации журналистов, предполагается, что гражданин пропал осенью минувшего года.

Отмечается, что 39-летний житель ушел из дома, расположенного в садоводстве "Сайменские дачи", в ночь на 26 октября 2019 года. После этого гражданин перестал выходить на связь с родственниками. Его долгое время искали, однако поиски не увенчались успехом.

Тело было найдено в лесу неподалеку от озера Беспокойное. Правоохранительные органы в настоящий момент устанавливают причины смерти.