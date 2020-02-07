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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Мумию обнаружили в московской квартире

, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мумию обнаружили в московской квартире
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В одной из квартир в центре Москвы обнаружили мумию человека, который скончался пять лет назад. Данную информацию предоставили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.
 
Предполагается, что мужчина умер еще декабре 2014 года. Его тело до сегодняшнего дня находилось в квартире жилого дома на Рубцовской набережной.
 
В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Устанавливается личность умершего гражданина. Также выясняются все обстоятельства и причины смерти человека. Пока не сообщается, носила ли его кончина криминальный характер.
ЕТ

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