//Происшествия 13+
Мумию обнаружили в московской квартире
7 февраля 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
7 февраля 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Мария Дегтерева
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как коронавирус может повлиять на состояние российской экономики. «Наша задача - чтобы финансовая система…
Происшествия
Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский коронавирус 2019-nCoV может убивать исключительно представителей монголоидной расы.
Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский…
Какие тайны хранили самые закрытые и секретные архивы КГБ СССР? Почему…
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В феврале 1976 г. было основано Научно-производственное объединение…
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Кировский анестезист ответил на слухи об убийстве им пациентов
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В модном нынче английском языке есть устойчивое выражение – don't…
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями вместе…
Незадолго до отставки правительства Медведева по кабинетам Белого дома…
Стало известно, что в пятницу, 7 февраля, в московской квартире задержали заместителя начальника Генштаба-начальника Главного управления связи…
Российская Федерация в будущем может воссоединиться с Украиной и Белоруссией. С соответствующим прогнозом выступила некоторое время назад Татьяна…
Землю в текущем году ждет столкновение с небесным телом. Соответствующий прогноз в свое время сделала Ванга, заявил в российском телевизионном эфире…
Житель Великобритании Родриго Алвес, который прославился благодаря своему увлечению пластическими операциями, сделал 12-ю ринопластику. После данного…
В Праге местные власти планируют ограничить возможность жителей сдавать в аренду жильё иностранным туристам при помощи сервисов краткосрочной аренды.
Четверых военнослужащих армии Армении в Сюникской области накрыло в пятницу, 7 января, лавиной. Согласно последней информации пресс-службы Министерства обороны страны…
Российская исполнительница Анна Бутурлина, озвучившая в русском переводе королеву Эльзу из мультфильма «Холодное сердце», выступит на вручении кинопремии Оскар.
СМИ сообщают, что власти США купили доступ к коммерческой базе данных, в которой содержатся сведения о перемещениях миллионов мобильных телефонов, с целью борьбы…
Происшествия
В одной из квартир в центре Москвы обнаружили мумию человека, который скончался пять лет назад. Данную информацию предоставили в пресс-службе столичного главка…
В непосредственной близости от белорусской границы размещен ряд формирований Вооруженных сил России, число таких подразделений растет. С соответствующим заявлением…
Певец Михаил Муромов в беседе с журналистами заявил, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева испортила его карьеру. По словам музыканта, артистка была…
Ополченцы ЛНР понесли потери в ходе артиллерийского удара Вооруженных сил Украины в районе Золотого. Об этом говорится в экстренном заявлении, которое сделала Народная…
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Российский музыкант Юрий Лоза признался, какую пенсию получает. Композитор рассказал, что ему не положены надбавки, поскольку он имеет доход с гонораров.
В опубликованном «Аргументами недели» списке украинского националистического батальона «Крiвбас» есть один из участников, чьи данные похожи на бывшего сотрудника ФСБ.…
В жилом доме на юго-западе Москвы в пятницу, 7 февраля, вспыхнул пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб столицы, в результате случившегося…
Общество
Сегодня практически невозможно представить российский спорт без финансирования из госбюджета.
Британские журналисты предположили, сколько может самостоятельно зарабатывать Меган Маркл после выхода из королевской семьи. Бывшей кинозвезде уже поступило несколько…
Происшествия
Мужчина провалился под лед во время катания на лыжах на реке Десна в Новой Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным…
Член комитета Государственной думы по аграрным вопросам Олег Лебедев в пятницу, 7 февраля, выразил соболезнования в связи с гибелью депутата ГД Айрата Хайруллина в ходе…
Некоторые участники националистических батальонов на Украине отказались присягать. Такие сведения содержатся в сводной таблице штата нацбата «Крiвбас». Он был опубликован…
Власти американского штата Нью-Джерси проверят пассажиров круизного лайнера, который пришвартовался в порту города Бейонн. Эти меры приняты в связи с возможным заражением…
Список националистов батальона «Крiвбас» появился в распоряжении корреспондента АН. Он публикуется полностью.
В Росавиации вечером в пятницу, 7 февраля, назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета в Республике Татарстан. Ранее сегодня сообщалось, что в результате…
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе сыграли в хоккей в товарищеском матче. Лидеры двух стран выступили за одну команду.
Известная актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон запутала своих поклонников. На днях она поужинала в ресторане со своим бывшим возлюбленным, однако это был…
Замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Халил Арсланов арестован Гарнизонным военным судом на два месяца по делу…
Эксперт считает, что внедрение искусственного интеллекта крайне необходимо в качестве помощи человеку в профессиональных сферах.
Вечером в пятницу, 7 февраля, стало известно, что Россия направит в Китай 2 миллиона медицинских масок в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил сегодня глава…
Ежегодно на 70% увеличивается количество киберпреступлений, совершенных в России. Мошенники крадут личные данные пользователей, вымогают деньги. Следственный комитет…
Вечером в пятницу, 7 февраля, осведомленный источник в экстренных службах, заявил, что депутат Государственной думы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки…
В Турции врачи установили, что из-за приёма Виагры у некоторых мужчин могут начаться проблемы со зрением. Отмечается, что побочный эффект наблюдается при неправильном…
Источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 7 февраля, заявил, что депутат Государственной думы Айрат Хайруллин, вероятнее всего, находился в вертолете, который совершил…
Блогер Ида Галич вечером в пятницу, 7 февраля, показала поклонникам первые фотографии с новорожденным сыном. Фанаты пришли в восторг от снимков с малышом и сочли…
В столице Азербайджана Баку в жилом здании прогремел взрыв. Сообщается, что в результате инцидента пострадало несколько человек, трое из них госпитализированы.
Вечером в пятницу, 7 февраля, в Татарстане совершил жесткую посадку частный вертолет Bell. Согласно предварительным данным, на борту воздушного судна в момент инцидента…
Минивэн, который перевозил детскую хоккейную команду из Магадана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Новокузнецком районе Кемеровской области. Семь пассажиров…
Российский актёр Алексей Панин высказался о россиянах. Он заявил, что не хочет никого оскорблять, но при этом назвал большую часть населения страны «закомплексованными…
Специалисты из Роспотребнадзора объяснили, как диагностировать у себя коронавирус и какие меры предосторожности следует предпринимать, чтобы не заразиться опасным…
Уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки по итогам января 2020 года неожиданно увеличился. Соответствующую информацию предоставило в пятницу, 7 февраля…
Женщина, которая посадила за руль машины каршеринга своего 9-летнего сына в Москве, раскаялась в содеянном. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 7 февраля…
Последняя незамужняя внучка королевы Великобритании Елизаветы II 31-летняя принцесса Беатрис в этом году выйдет замуж. Её избранником стал 36-летний миллионер Эдоардо…
Столичный суд Великобритании принял решение по имуществу бывшего руководителя Банка Азербайджана Замиры Гаджиевой. Её собственность арестована, а позднее будет изъята…
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 7 февраля, пошутил о "вмешательстве" российской стороны в подсчет голосов в рамках праймериз Демократической…
В здание парламента Великобритании накануне пробралась лиса. Согласно последней информации осведомленных источников, дикое животное люди заметили на одном из эскалаторов…
Общество
Жизнь на грани выживания в географическом центре Европы в XXI веке под обстрелами. Увы, это нынешние реалии необъявленной Украиной войны против населения Донбасса. Как…
В сети на днях появились фотографии всемирно известной актрисы, звезды популярного фильма "Красотка" Джулии Робертс в бикини. На снимках можно рассмотреть фигуру…
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Глава Российского общества сомнологов Роман Борзунов объяснил, сколько можно спать днём, чтобы это не сказалось негативно на ночном отдыхе. Также специалист рассказал…
Врачи-кардиологи, работающие в Германии, обозначили неочевидные признаки, сигнализирующие о скором инфаркте миокарда. Данной теме посвящен материал, размещенный…
Ученые из Калифорнийского университета в Беркли в сотрудничестве со своими китайскими коллегами провели масштабное исследование, в рамках которого нашли способ остановить…
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В Forbes оценили превосходство России над США в области вооружения. По мнению издания, в РФ могут первыми в мире создать беспилотную атомную подлодку.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями вместе с представителями Управления по охране природы изъяли животное. Как мог такой редкий хищник…
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Блогер Ида Галич, которая стала популярной в социальных сетях благодаря своим юмористическим видеороликам, впервые стала мамой. Об этом сообщил в пятницу, 7 февраля, отец…
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В Подмосковном городе Подольске подросток скончался во время урока физкультуры. О трагедии журналистам рассказал работник правоохранительных органов.