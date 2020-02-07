Мумию обнаружили в московской квартире

В одной из квартир в центре Москвы обнаружили мумию человека, который скончался пять лет назад. Данную информацию предоставили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

Предполагается, что мужчина умер еще декабре 2014 года. Его тело до сегодняшнего дня находилось в квартире жилого дома на Рубцовской набережной.