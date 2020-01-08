Петербуржец более двух лет хранил мумию неизвестного мужчины на балконе

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8 января 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте, который произошел в одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко в Невском районе Санкт-Петербурга. Отмечается, что местный житель хранил на балконе мумию более двух лет.

Первой странности в квартире соседа сверху заметила женщина, с потолка которой стали падать личинки мясной мухи в октябре 2017 года. Однако выяснить истинную причину, поговорив с мужчиной ей не удалось. Он заверил, что у него всё нормально, но впускать пострадавшую к себе отказался.

Тогда женщина обратилась в ЖЭК, где ей посоветовали провести уборку и загерметизировать потолок.

При этом причина появления "логова червей" на потолке выяснилась только 7 января. В квартире соседа было обнаружено скелетированное тело мужчины. Сейчас устанавливается личность и причина смерти погибшего.