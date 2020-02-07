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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Госдуме выразили соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

, 20:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме выразили соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Государственной думы по аграрным вопросам Олег Лебедев в пятницу, 7 февраля, выразил соболезнования в связи с гибелью депутата ГД Айрата Хайруллина в ходе жесткой посадки вертолета.

Лебедев уточнил, что они с Хайруллиным состояли в разных партиях, однако занимались общим делом – "защищали крестьянство". Политик подчеркнул, что ему очень тяжело говорить о случившемся, поскольку ситуация является трагической.

Олег Лебедев добавил, что за последние три-четыре года сельское хозяйство в России сделало существенный рывок. Это, по его мнению, общая заслуга Министерства, комитета ГД по аграрным вопросам, а также депутатов, в том числе Айрата Хайруллина.

Ранее сегодня стало известно, что Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане.

ЕТ

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