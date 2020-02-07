В Москве на ТЭЦ эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

//Происшествия 13+

7 февраля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт МВД РФ

Представитель экстренных служб сообщил, что на юге Москвы эвакуировали более 400 человек с территории ТЭЦ №9 из-за подозрительной коробки. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

«На ТЭЦ №9 по адресу: улица Автозаводская, дом 12, корпус 1 обнаружена подозрительная картонная коробка, вызваны кинологи», - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Москве участились анонимные звонки о «минировании» общественных мест, в том числе школ, университетов и детских садов. В результате проверки все сообщения были ложными. Ранее инцидент произошёл в Подмосковье, были эвакуированы более шести тысяч человек.