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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Москве на ТЭЦ эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Москве на ТЭЦ эвакуировали людей из-за подозрительного предмета
фото: сайт МВД РФ

Представитель экстренных служб сообщил, что на юге Москвы эвакуировали более 400 человек с территории ТЭЦ №9 из-за подозрительной коробки. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

«На ТЭЦ №9 по адресу: улица Автозаводская, дом 12, корпус 1 обнаружена подозрительная картонная коробка, вызваны кинологи», - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Москве участились анонимные звонки о «минировании» общественных мест, в том числе школ, университетов и детских садов. В результате проверки все сообщения были ложными. Ранее инцидент произошёл в Подмосковье, были эвакуированы более шести тысяч человек.

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