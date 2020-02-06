В Москве крупное ДТП произошло на 29 км внешней стороны МКАД

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6 февраля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Движение на Московской кольцевой дороге (МКАД ) в районе 29 километра после массового ДТП восстановлено.

Восемь автомобилей столкнулись в четверг, 6 февраля, около полудня.

Из-за крупной аварии движение было серьезно затруднено. Водители и пассажиры машин, попавших в ДПТ, не пострадали.

"Последствия столкновения восьми единиц транспорта устранены, движение восстановлено в полном объеме. Пострадавших нет, - говорится в сообщении московской Госавтоинспекции в Твиттер.

В Адыгея в январе массовое ДТП с участием 36 машин произошло на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе города Адыгейска.