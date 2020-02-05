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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В полиции Адыгеи назвали точную причину столкновения 35 автомобилей

, 12:16 [ «Аргументы Недели» ]

В полиции Адыгеи назвали точную причину столкновения 35 автомобилей
Фото: сайт ГУ МЧС по Республике Адыгея.

В МВД по Республике Адыгея пояснили, из-за чего произошло массовое ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе города Адыгейска.

Как выяснилось, 17 января, около 7 часов утра неизвестный водитель сбил насмерть мужчину, который в тот момент находился около своего автомобиля. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Именно после этого на участке дороги столкнулись 35 автомобилей.⠀

«Помимо происшествия, связанного с гибелью человека, причиной массового ДТП также стали туман и гололедица, что повлекло цепную реакцию на оживленном участке трассы», – рассказали в полиции.

МВД по Республике Адыгея обратилось к жителям с просьбой предоставить всю имеющуюся у них информацию, касающуюся произошедшего ДТП. Это поможет найти виновника аварии, сбившего насмерть человека.

Город Адыгейск находится в непосредственной близости к Краснодару, многие местные жители работают в краевом центре.

ДВа

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