Появилось видео столкновения более 15 машин под Адыгейском, где погиб человек

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17 января 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Представители экстренных служб сообщили, что под городом Адыгейск на федеральной автодороге М-4 «Дон» число столкнувшихся автомобилей увеличилось до 20. СМИ опубликовали видео, на кадрах которого показаны последствия аварии.

Один человек погиб в ДТП с 15 машинами

«В результате ... пострадали пять человек, один из них погиб», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что авария произошла в двух километрах от Адыгейска в Республике Адыгея.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной ДТП является плохая погода – туман и гололед. На место стянуто несколько нарядов ГИБДД, движение на данном участке затруднено. На территории работает министр МВД по республике Владимир Алай.

Более 15 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» под Адыгейском



В результате аварии, по предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали. pic.twitter.com/TH4AnGJa75 — Пятый канал Новости (@5tv) 17 января 2020 г.