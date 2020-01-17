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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Появилось видео столкновения более 15 машин под Адыгейском, где погиб человек

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Появилось видео столкновения более 15 машин под Адыгейском, где погиб человек
Фото: pixabay.com

Представители экстренных служб сообщили, что под городом Адыгейск на федеральной автодороге М-4 «Дон» число столкнувшихся автомобилей увеличилось до 20. СМИ опубликовали видео, на кадрах которого показаны последствия аварии.

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Один человек погиб в ДТП с 15 машинами

«В результате ... пострадали пять человек, один из них погиб», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что авария произошла в двух километрах от Адыгейска в Республике Адыгея.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной ДТП является плохая погода – туман и гололед. На место стянуто несколько нарядов ГИБДД, движение на данном участке затруднено. На территории работает министр МВД по республике Владимир Алай.

 

БА

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