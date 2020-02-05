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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

СК: в Подмосковье мужчина убил малолетнего сына ножом

, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СК РФ

СК: в Подмосковье мужчина убил малолетнего сына ножом
фото: сайт Следкома РФ

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который расправился с собственным сыном в одном из жилых домов в городском округе Домодедово. Известно, что инцидент произошел в среду, 5 февраля.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ, по факту убийства 13-летнего мальчика в городском округе Домодедово», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, мама 13-летнего мальчика вернулась домой и увидела, что ее муж сидит на полу рядом с ножом. На вопрос, что случилось, он ответил, что убил ребенка. Тогда женщина зашла в комнату и увидела на кровати труп подростка с колото-резаными ранениями. Позже выбежала из квартиры и позвонила в полицию.

«… осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, получены образцы для сравнительных исследований, назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы», - уточнили в ведомстве.

Однако задержанный мужчина до сих пор не допрошен из-за агрессивного поведения, связанного с психиатрическим расстройством. Он находится на обследовании в психоневрологическом диспансере.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, которая пять лет находилась в перинатальном медицинском центре.

 

БА

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