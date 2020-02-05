//Происшествия 13+
В Москве ребенок во время тихого часа ушел из детского сада
5 февраля 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
5 февраля 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Мария Дегтерева
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Одна из них - закрепление…
Политика
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового типа коронавируса. По его словам, для создания лекарственного препарата не хватает одного компонента.
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказала, сколько времени нужно для разработки вакцины против нового…
Какие тайны хранили самые закрытые и секретные архивы КГБ СССР? Почему…
Визит Госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в рамках его турне…
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В феврале 1976 г. было основано Научно-производственное объединение…
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Незадолго до отставки правительства Медведева по кабинетам Белого дома…
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сделал в среду резонансное заявление. По словам политика, Вашингтон заинтересован…
Знаменитая российская певица Любовь Успенская после скандала с дочерью находилась на грани инсульта. Повздорив с матерью, Татьяна Плаксина ушла…
Герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон со своим супругом принцем Уильямом посетили Уэльс, где пообщались с местными жителями на морской спасательной…
Общество
Позавчера, 3 февраля создатель зоопарка «Сказка» и сафари-парка львов «Тайган», крымский предприниматель Олег Зубков, или как его еще называют…
Чем новая украинская «Рабыня Изаура» покорила российское ТВ?
В МИД Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического…
Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который расправился с собственным сыном в одном из жилых домов в городском округе Домодедово. Известно…
Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова в очередной раз удивила и восхитила поклонников. Артистка продемонстрировала свое умение "сочетать несочетаемое"…
В Департаменте здравоохранения сообщили, что в Москве есть все необходимые для борьбы с новым коронавирусом препараты. Отмечается, что определен перечень специальных…
Житель Москвы случайно выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Согласно последней информации источника в оперативных службах, от полученных травм мужчина…
В среду, 5 февраля около 500 человек эвакуировали из торгового центра в районе Северное Бутово на юго-западе Москвы. Известно, что возгорание произошло на кухне в ТЦ…
У гражданки Австрии, которая ранее сбежала из медицинского учреждения Зальцбурга, не обнаружили коронавирус. Соответствующую информацию вечером в среду, 5 февраля…
Происшествия
Губернатор Стамбула Али Ерликая назвал предполагаемую причину жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines рейса «Измир – Стамбул» в аэропорту…
Предполагаемая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна сменила цвет волос и резко похорошела. Татьяна Брухунова раньше отдавала предпочтение своему натуральному…
Вечером в среду, 5 февраля, стало известно, что в результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines и его выезда за пределы ВПП в Стамбуле…
Актер известного российского сериала «Интерны» рассказал забавную историю о том, как совершил «каминг-аут» ещё в университете. Отмечается, что в 2000–х годах он приехал…
Результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis, показали, что более двух третей (более 70%) украинцев сходятся во мнении…
Депутат порошенковской «Европейской солидарности» Владимир Арьев выступил с угрозами в адрес президента Украины. С этим он оскандалился на своей фейсбук-странице.
«Спартак» начал выступление на Кубке Париматч Премьер с матча с «Ростовом» (2:1). В свою очередь, «Локомотив» в своей первой игре Кубка уступил «Партизану» (1:1…
В Москве шестилетний ребенок во время тихого часа ушел из детского сада. Ранее в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что по Пятницкому шоссе в одиночестве…
Политика
Украинские националисты анонсировали новый митинг. Он пройдет в четверг у здания Верховной Рады.
Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец отреагировал на информации об «обвальном падении» пророссийских настроений…
Вечером в среду, 5 февраля, российское консульство выясняет, находились ли граждане РФ на борту самолета авиакомпании Pegasus, который совершил жесткую посадку…
Происшествия
В среду, 5 февраля, на трассе в Харьковской области произошло столкновение между двумя легковыми автомобилями. В результате аварии погибли пять человек и один получил…
Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин в среду, 5 февраля, выступил за то, чтобы знак "Ш", размещаемый на транспортных средствах с шипованной…
Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, которая пять лет находилась в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя». Известно, что отец был у…
Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси опозорила церемонию выступления президента страны Дональда Трампа в Конгрессе…
Британский принц Гарри и его супруга Меган получили невероятно щедрое предложение от всемирно известной американской певицы Мадонны. Артистка призвала супругов…
Происшествия
В городском округе Истра в Московской области вечером в среду, 5 февраля, горит склад. Согласно последней информации МЧС, к настоящему моменту пламя охватило площадь…
Эксперты выявили более двух десятков Android-приложений, которые могут стать причиной появления вирусов на мобильном устройстве. Отмечается, что разработчиком всех…
Вечером в среду, 5 февраля, стало известно, что Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines, совершивший жесткую посадку в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен…
Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров заявил, что правительство должно обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем…
В среду, 5 февраля, на северо-западе Москвы эвакуировали более 170 человек из-за пожара в детской спортивной школе на улице академика Бочвара. Об этом сообщили…
Президент Украины попал в скандал. Украинские СМИ обвинили Зеленского в «продаже невинных людей за 50 миллионов долларов». Он пообещал турецкому лидеру разобраться…
28 января федеральный судья Мытищинского городского суда Ирина Дементьева удалила из зала заседаний корреспондента «АН». Подобного случая со дня основания газеты…
В Стамбуле в среду, 5 февраля, произошла жесткая посадка самолета бюджетной турецкой авиакомпании Pegasus. Соответствующую информацию сегодня вечером предоставил министр…
Вечером в среду, 5 февраля, стало известно, что количество жертв схода лавины в провинции Ван на востоке Турции увеличилось. Ранее сегодня сообщалось о 26 погибших…
Известный российский юморист Евгений Петросян поделился размером своей пенсии. По его словам, у него совершенно обыкновенное пособие, которого ему вполне хватает на все…
Председатель Союза потребителей России заявил, что даже при запрете поставок из Китая, россияне смогут приобрести достаточно чеснока.
Партия Зеленского попала в пенсионный скандал. Депутат фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая заявила, что пенсионеры Донбасса не должны получать выплаты, так…
Меры, которые предпринимает Россия для предотвращения распространения коронавируса, абсолютно оправданы. Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты, доктор…
Три щенка редкой собаки, занесенной в Международную Красную книгу, появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщается на официальном…
В рассекреченном списке значатся: Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким; Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков; Герой России Юрий Анатольевич Шевченко…
Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в жестоком обращении с животными. Отмечается, что житель подмосковного села…
Шоу-бизнес
Бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой в третий раз стал отцом. Буквально полчаса назад футболист Дмитрий Тарасов сообщил поклонникам, что его жена Анастасия…
Вечером в среду, 5 февраля, стало известно, что в Сингапуре пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, выявили у шестимесячного ребенка. Об этом сегодня сообщили…
В мире
Турция находится сейчас в двойственном положении. С одной стороны, Эрдоган помнит, что конфронтационная позиция Турции по отношению к России в Сирии и сама по себе…
Официальный Киев обязал пиарить реформу законодательства СМИ. Соответствующее распоряжение спущено руководству украинских спецслужб. Сам закон уже стал скандальным, его…
Российский сенатор, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сервисе микроблогов Twitter прокомментировал…
Происшествия
В среду, 5 февраля, пользователи ряда сервисов "Яндекса" пожаловались на сбой. Согласно последней информации, многие сталкиваются с трудностями при попытках получить…
Медицинские специалисты рассказали о методах профилактики инсульта головного мозга. Данная болезнь в значительном количестве случаев приводит к внезапной смерти…
Белорусские социологи выявили, что граждане республики стали меньше доверять РФ и поддерживать интеграцию между странами. По их мнению, в государстве произошло…
Телеканал RT анонсировал запуск нового проекта под названием #ПочтаПобеды, в рамках которого расскажет истории ветеранов Великой Отечественной войны и поможет передать…
Карлос Кастанеда, американский писатель и мистик, в свое время предсказал уничтожение Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в отечественном…
Президент России Владимир Путин в среду, 5 февраля, в рамках совещания с министрами сделал важное заявление. Глава государства рассказал, на что у правительства Михаила…