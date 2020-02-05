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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Москве ребенок во время тихого часа ушел из детского сада

, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве ребенок во время тихого часа ушел из детского сада
детский сад, pixabay.com
В Москве шестилетний ребенок во время тихого часа ушел из детского сада. Ранее в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что по Пятницкому шоссе в одиночестве идет маленький мальчик.
 
Начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин заявил, что впоследствии старший лейтенант Сергей Толстоунов и старший сержант Юлия Шеина выяснили, что 6-летний ребенок, когда остальные дети спали, покинул детсад в Ангеловом переулке и пошел домой. На Пятницком шоссе его остановили прохожие, которые вызвали полицию и бригаду врачей.
 
Полицейские отвезли мальчика в отдел и уведомили о случившемся его родителей. Взрослые приехали и забрали сына. Сейчас по факту инцидента проводится проверка. 
ЕТ

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