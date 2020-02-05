В Москве ребенок во время тихого часа ушел из детского сада

В Москве шестилетний ребенок во время тихого часа ушел из детского сада. Ранее в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что по Пятницкому шоссе в одиночестве идет маленький мальчик.

Начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин заявил, что впоследствии старший лейтенант Сергей Толстоунов и старший сержант Юлия Шеина выяснили, что 6-летний ребенок, когда остальные дети спали, покинул детсад в Ангеловом переулке и пошел домой. На Пятницком шоссе его остановили прохожие, которые вызвали полицию и бригаду врачей.

Полицейские отвезли мальчика в отдел и уведомили о случившемся его родителей. Взрослые приехали и забрали сына. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.