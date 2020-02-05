В смертельном ДТП под Харьковом погибли пять человек

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5 февраля 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В среду, 5 февраля, на трассе в Харьковской области произошло столкновение между двумя легковыми автомобилями. В результате аварии погибли пять человек и один получил серьезные травмы.

«В результате ДТП погибли пять человек (данные устанавливаются, трое погибших в ВАЗ и двое в Daewoo) и пострадал один человек (водитель автомобиля Daewoo)», - сообщили представители Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что пострадавшего мужчину извлекли гидравлическим инструментом из автомобиля. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Полиция проводит проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле произошла жесткая посадка пассажирского самолета, пострадал 21 человек.