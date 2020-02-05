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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Подмосковье горит склад на площади 1 тыс. кв.м

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье горит склад на площади 1 тыс. кв.м
машина пожарных, pixabay.com

В городском округе Истра в Московской области вечером в среду, 5 февраля, горит склад. Согласно последней информации МЧС, к настоящему моменту пламя охватило площадь около 1 тысячи квадратных метров.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас существует угроза распространения огня по всей площади здания. Уточняется, что пожар ранее сегодня вспыхнул на складе, расположенном в населенном пункте Лобаново в Подмосковье.

К тушению возгорания привлечены 66 человек и 19 единиц техники. Специалисты устанавливают точные обстоятельства возникновения пламени в помещении.

ЕТ

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