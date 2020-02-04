Три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

При пожаре в частном доме, расположенном в городе Гурьевске Кемеровской области, погибли три ребенка и женщина. Об этом заявил пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.

Происшествие случилось по адресу: Набережная, 36. Установлено, что пожар унес жизни мальчика и девочки 2008 года рождения, девочки 2007 года рождения, а также женщины 1950 года рождения. Все они погибли еще до прибытия бригад "скорой помощи".