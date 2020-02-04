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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
пожар, pixabay.com
При пожаре в частном доме, расположенном в городе Гурьевске Кемеровской области, погибли три ребенка и женщина. Об этом заявил пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
 
Происшествие случилось по адресу: Набережная, 36. Установлено, что пожар унес жизни мальчика и девочки 2008 года рождения, девочки 2007 года рождения, а также женщины 1950 года рождения. Все они погибли еще до прибытия бригад "скорой помощи".
 
На месте случившегося работают специалисты. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины возникновения пламени в доме.
ЕТ

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