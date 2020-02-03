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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

После пожара в астраханской многоэтажке скончался мужчина

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaspyinfo.ru

После пожара в астраханской многоэтажке скончался мужчина
Фотобанк АН

Сегодня в Астрахани вспыхнула квартира в одной из многоэтажек. На месте пожара было найдено тело погибшего мужчины.

В многоквартирном доме на улице Куликова загорелась квартира на пятом этаже. Огонь охватил 20 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили труп мужчины 1956 года рождения. 

Причиной ЧП могло стать нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов электросетей. На месте работали 5 единиц техники и 14 человек личного состава.

Также сегодня скончались российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга.

ЕЧ

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