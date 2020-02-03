После пожара в астраханской многоэтажке скончался мужчина

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3 февраля 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaspyinfo.ru

Фотобанк АН

Сегодня в Астрахани вспыхнула квартира в одной из многоэтажек. На месте пожара было найдено тело погибшего мужчины.

В многоквартирном доме на улице Куликова загорелась квартира на пятом этаже. Огонь охватил 20 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили труп мужчины 1956 года рождения.



Причиной ЧП могло стать нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов электросетей. На месте работали 5 единиц техники и 14 человек личного состава.

Также сегодня скончались российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга.