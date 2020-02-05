Школьный автобус с детьми попал в аварию из-за табуна лошадей

//Происшествия 13+

5 февраля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГТРК «Башкортостан»

Фото: соцсети

20 детей находилось в автобусе, который попал в ДТП в Салаватском районе Башкирии. Причиной аварии стал табун лошадей, внезапно выбежавший на дорогу.

Школьный автобус, перевозивший учащихся по маршруту деревня Айская – село Турналы, вместе с детьми направлялся в учебное заведение. Водитель успел затормозить, правда, избежать столкновения с одним из животных не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал, у автобуса кузовные повреждения. Занятия в школе отменять не стали, детей доставили в классы на легковых автомашинах. По предварительным данным, сбитая лошадь принадлежала одному из местных фермеров.

Ранее сообщалось, что на Башкирию надвигается эпидемия гриппа и ОРВИ.