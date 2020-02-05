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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В центре Москвы неизвестными избит сотрудник ФСБ

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: znak.com

В центре Москвы неизвестными избит сотрудник ФСБ
pixabay.com

В центре Москвы неизвестные избили сотрудника ФСБ Виктора Полякова. Происшествие случилось у ресторана «Жигули» на Новом Арбате.

Известно, что Поляков стал драться сначала с одним неизвестным, но затем к ним подбежал еще один злоумышленник. Он стал бить силовика руками по голове, затем повалил на землю и пнул ногой.

У пострадавшего Виктора Полякова ушиб глаза, но мужчина отказался от госпитализации. Участников драки уже опознали, пока задержать их не удалось.

До этого сообщалось: злоумышленник обманул женщину и украл с ее счета более пяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. 

ЕЧ

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