В центре Москвы неизвестными избит сотрудник ФСБ

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5 февраля 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: znak.com

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В центре Москвы неизвестные избили сотрудника ФСБ Виктора Полякова. Происшествие случилось у ресторана «Жигули» на Новом Арбате.

Известно, что Поляков стал драться сначала с одним неизвестным, но затем к ним подбежал еще один злоумышленник. Он стал бить силовика руками по голове, затем повалил на землю и пнул ногой.

У пострадавшего Виктора Полякова ушиб глаза, но мужчина отказался от госпитализации. Участников драки уже опознали, пока задержать их не удалось.

До этого сообщалось: злоумышленник обманул женщину и украл с ее счета более пяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.