В центре Москвы неизвестными избит сотрудник ФСБ

В центре Москвы неизвестные избили сотрудника ФСБ Виктора Полякова. Происшествие случилось у ресторана «Жигули» на Новом Арбате.
Известно, что Поляков стал драться сначала с одним неизвестным, но затем к ним подбежал еще один злоумышленник. Он стал бить силовика руками по голове, затем повалил на землю и пнул ногой.
У пострадавшего Виктора Полякова ушиб глаза, но мужчина отказался от госпитализации. Участников драки уже опознали, пока задержать их не удалось.
До этого сообщалось: злоумышленник обманул женщину и украл с ее счета более пяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.