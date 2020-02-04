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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, избившего пасынка

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, избившего пасынка
Фотобанк АН

Столичные полицейские  доставили в отделение мужчину, который избил маленького ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Мужчина заставлял приседать мальчика, замахивался на него и бил по лицу, отчего тот упал на пол. Тревогу забили родственники малыша из Нальчика. Они обратились в полицию, но тирана, по их словам, быстро отпустили.

Сейчас проверяют все факты произошедшего, возбуждено  уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Отчиму грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста сроком до четырех месяцев.

В настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, он находится у бабушки.

ЕЧ

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