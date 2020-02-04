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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Жена убила мужа после того, как он назвал ее стряпню «не тем блюдом»

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Жена убила мужа после того, как он назвал ее стряпню «не тем блюдом»
Фото: соцсети

54-летний житель города Коряжма Архангельской области поплатился жизнью за то, что оказался недоволен приготовленным блюдом.

Накануне в доме потерпевшего собрались гости. Как водится, выпивали. В какой-то момент супруг в грубой форме сделал жене замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась словесная перепалка, после чего глава семьи ударил супругу рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь.

Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до приезда медиков. По подозрению в совершении преступления задержана 52-летняя супруга потерпевшего, говорится в сообщении СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому АО.

ДВа

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