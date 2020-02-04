В Карелии произошло ДТП: есть двое погибших

Лобовое столкновение на трассе произошло в Карелии. ДТП случилось в Прионежском районе на участке дороги между Петрозаводском и Кондопогой.
«Газель» столкнулась с легковым автомобилем , который двигался во встречном направлении. Водитель машины и его пассажир скончались, шофер «Газели» с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.
Вчера произошло ЧП в Саратовской области. Водитель сбил двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе.