В Карелии произошло ДТП: есть двое погибших

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4 февраля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: k.karelia.ru

Фотобанк АН

Лобовое столкновение на трассе произошло в Карелии. ДТП случилось в Прионежском районе на участке дороги между Петрозаводском и Кондопогой.

«Газель» столкнулась с легковым автомобилем , который двигался во встречном направлении. Водитель машины и его пассажир скончались, шофер «Газели» с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.

Вчера произошло ЧП в Саратовской области. Водитель сбил двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе.