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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Саратовской области водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе

, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Саратовской области водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе
Фотобанк АН

Сегодня произошло ДТП в центре города Энгельса Саратовской области. Водитель легкового автомобиля сбил двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие доставлены в больницу.

Трагедия произошла около 19.20 по московскому времени. По предварительным данным, мужчина, управляя транспортным средством, допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов - девушку 16 лет и парня 17 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются.

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ЕЧ

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