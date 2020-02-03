В Саратовской области водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе

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3 февраля 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

Сегодня произошло ДТП в центре города Энгельса Саратовской области. Водитель легкового автомобиля сбил двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие доставлены в больницу.

Трагедия произошла около 19.20 по московскому времени. По предварительным данным, мужчина, управляя транспортным средством, допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов - девушку 16 лет и парня 17 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются.

Другое ЧП произошло в центре Москвы. В квартире найдена мертвой гражданка Украины. Как стало известно, тело девушки без видимых телесных повреждений было обнаружено в ванной.