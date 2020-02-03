Гражданка Украины умерла в квартире корейского топ-менеджера в Москве

//Происшествия 13+

3 февраля 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В квартире в центре Москвы найдена мертвой гражданка Украины. Как стало известно, тело девушки без видимых телесных повреждений было обнаружено в ванной. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Об этом сообщило агентство "Москва". По данным собеседника агентства, тело нашли 2 февраля в квартире на Проточном переулке. 44-летний кореец рассказал, что встретился с девушкой в ночном клубе и привел к себе домой.

Всю ночь пара распивала спиртные напитки, затем девушка ушла в ванную, а хозяин квартиры заснул. Проснувшись, он обнаружил тело гостьи и незамедлительно попросил охрану дома вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно средствам массовой информации, мужчина - Ли Сын Чул - занимает должность генерального директора Lotte Shopping Rus. Тело увезли, следователи начали проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщали АН, сегодня в Астрахани вспыхнула квартира в одной из многоэтажек. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. На месте пожара было найдено тело погибшего мужчины 1956 года рождения.