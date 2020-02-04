Конверт с надписью "Сибирская язва" утром во вторник, 4 февраля, нашли в административном корпусе городской больницы №12 Новосибирска. Об этом ранее сегодня сообщили сотрудники облминздрава.

После обнаружения конверта персонал медицинского учреждения оперативно принял меры, предписанные "Инструкцией по действиям персонала при угрозе совершения либо при совершении террористических актов, в том числе при обнаружении неизвестных почтовых отправлений". Сотрудники больницы сообщили о находке в полицию, Росгвардию, УФСБ, управление Роспотребнадзора, а также в территориальный Центр медицины катастроф.