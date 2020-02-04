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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Конверт с надписью "Сибирская язва" обнаружили в одной из больниц Новосибирска

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: страничка Минздрава Новосибирска в соцсети "ВКонтакте"

Конверт с надписью
конверт, pixabay.com
Конверт с надписью "Сибирская язва" утром во вторник, 4 февраля, нашли в административном корпусе городской больницы №12 Новосибирска. Об этом ранее сегодня сообщили сотрудники облминздрава.
 
После обнаружения конверта персонал медицинского учреждения оперативно принял меры, предписанные "Инструкцией по действиям персонала при угрозе совершения либо при совершении террористических актов, в том числе при обнаружении неизвестных почтовых отправлений". Сотрудники больницы сообщили о находке в полицию, Росгвардию, УФСБ, управление Роспотребнадзора, а также в территориальный Центр медицины катастроф.
 
Все входы в медучреждение были незамедлительно перекрыты, перемещение людей в административном корпусе было ограничено. Человека, который контактировал с конвертом с надписью "Сибирская язва", изолировали. Этот объект уже изъяли специалисты, которые в течение двенадцати часов изучат его содержимое. В больнице провели дезинфекцию, сейчас она работает в обычном режиме.
ЕТ

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