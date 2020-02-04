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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Югре пятиклассник спас младшего брата из горящего дома

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Югре пятиклассник спас младшего брата из горящего дома
пожар, pixabay.com
В Ханты-Мансийском автономном округе ученик пятого класса спас младшего брата из горящего дома. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 4 февраля, сотрудники регионального управления МЧС.
 
Пожар вспыхнул в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Верхнеказымский Белоярского района ХМАО утром 31 января. В одной из квартир 12-летний школьник присматривал за младшим братом, когда заметил, что помещение заполняется дымом. Мальчик подбежал к окну и увидел языки пламени.
 
Ребенок выбил москитную сетку из окна и сбросил младшего брата в сугроб. Только после этого он спасся из горящего здания сам. Очевидцы незамедлительно посадили братьев в машину – отогреваться. Впоследствии пламя полностью уничтожило дом, но никто не пострадал. Причиной случившегося стало короткое замыкание.
 
Мать спасшихся мальчиков поблагодарила педагогов и пожарных за то, что они учат детей правильно действовать в экстренных ситуациях.
ЕТ

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