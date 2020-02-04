В Югре пятиклассник спас младшего брата из горящего дома

Пожар вспыхнул в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Верхнеказымский Белоярского района ХМАО утром 31 января. В одной из квартир 12-летний школьник присматривал за младшим братом, когда заметил, что помещение заполняется дымом. Мальчик подбежал к окну и увидел языки пламени.

Ребенок выбил москитную сетку из окна и сбросил младшего брата в сугроб. Только после этого он спасся из горящего здания сам. Очевидцы незамедлительно посадили братьев в машину – отогреваться. Впоследствии пламя полностью уничтожило дом, но никто не пострадал. Причиной случившегося стало короткое замыкание.