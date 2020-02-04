Под Архангельском жена лишила жизни мужа, раскритиковавшего ее обед

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4 февраля 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

картофель, pixabay.com

Жительница Архангельской области зарезала своего мужа из-за того, что он сделал ей замечание о приготовленной пище. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 2 февраля, в Коряжме, когда у супругов были гости. Во время застолья со спиртным мужчина в грубой форме сделал жене замечание об одном из блюд. 52-летняя женщина возмутилась, вследствие чего вспыхнула ссора.

В какой-то момент супруг ударил жену по губам, а та в свою очередь схватила нож нанесла мужу ранение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте гражданки.