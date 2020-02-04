Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Под Архангельском жена лишила жизни мужа, раскритиковавшего ее обед

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

Под Архангельском жена лишила жизни мужа, раскритиковавшего ее обед
картофель, pixabay.com

Жительница Архангельской области зарезала своего мужа из-за того, что он сделал ей замечание о приготовленной пище. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 2 февраля, в Коряжме, когда у супругов были гости. Во время застолья со спиртным мужчина в грубой форме сделал жене замечание об одном из блюд. 52-летняя женщина возмутилась, вследствие чего вспыхнула ссора.

В какой-то момент супруг ударил жену по губам, а та в свою очередь схватила нож нанесла мужу ранение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте гражданки.

ЕТ

//картина дня

В мире

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Два способных появиться на месте распавшейся Украины государства назвал аналитик

Эксперт Дмитрий Скворцов рассказал, какие государственные образования могут возникнуть на территории Украины в случае ее распада. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с российскими журналистами.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Врачи Нижневартовска сегодня получили результаты анализов граждан Узбекистана, у которых ранее заподозрили коронавирус. Информацию предоставили сотрудники местного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан