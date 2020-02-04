Под Архангельском жена лишила жизни мужа, раскритиковавшего ее обед

Жительница Архангельской области зарезала своего мужа из-за того, что он сделал ей замечание о приготовленной пище. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 2 февраля, в Коряжме, когда у супругов были гости. Во время застолья со спиртным мужчина в грубой форме сделал жене замечание об одном из блюд. 52-летняя женщина возмутилась, вследствие чего вспыхнула ссора.
В какой-то момент супруг ударил жену по губам, а та в свою очередь схватила нож нанесла мужу ранение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте гражданки.