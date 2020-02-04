Четыре тела нашли в заброшенной воинской части в Петербурге

Четыре тела были найдены на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга. Источник в силовых структурах во вторник уточнил, что останки обнаружил случайный прохожий.

Установлено, что умершими являются двое мужчин и две женщины. Не исключено, что они не имели определенного места жительства.