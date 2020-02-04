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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Четыре тела нашли в заброшенной воинской части в Петербурге

, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Четыре тела нашли в заброшенной воинской части в Петербурге
машина полиции, Zamir Usmanov/Global Look Press
Четыре тела были найдены на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга. Источник в силовых структурах во вторник уточнил, что останки обнаружил случайный прохожий.
 
Установлено, что умершими являются двое мужчин и две женщины. Не исключено, что они не имели определенного места жительства.
 
Сообщается также, что рядом с телами людей была обнаружена канистра, в которой находилась неизвестная жидкость. В настоящий момент на месте работают специалисты. По факту кончины четырех человек проводится доследственная проверка.
ЕТ

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