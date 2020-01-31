Омич расправился со своим товарищем, а потом прокатил на санках в лес

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31 января 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Om1.ru

фото: сайт Следкома РФ

Стало известно об инциденте, который произошел в деревне Кирсаново Горьковского района Омской области. Отмечается, что 30 января полиция обнаружила в лесу изувеченное тело местного жителя.

По данным следствия, накануне 53-летний мужчина и подозреваемый в его убийстве 25-летний молодой человек вместе выпивали. Во время застолья между товарищами возникла ссора по неизвестной причине. Тогда злоумышленник отправился домой, взял топор и сообщил родственникам, что идет расправляться с обидчиком.

Юноша нанес оппоненту несколько ударов острием по голове, погрузил тело на санки и увез в лес.

Сейчас ранее судимый мужчина задержан и находится в СИЗО. На допросе он заявил, что не помнит причину убийства.

Он проходил по статье за кражу, умышленное уничтожение имущества и причинение легкого вреда здоровью.

31 января решается вопрос об его аресте.

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