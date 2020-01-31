Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Омич расправился со своим товарищем, а потом прокатил на санках в лес

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Om1.ru

Омич расправился со своим товарищем, а потом прокатил на санках в лес
фото: сайт Следкома РФ

Стало известно об инциденте, который произошел в деревне Кирсаново Горьковского района Омской области. Отмечается, что 30 января полиция обнаружила в лесу изувеченное тело местного жителя.

По данным следствия, накануне 53-летний мужчина и подозреваемый в его убийстве 25-летний молодой человек вместе выпивали. Во время застолья между товарищами возникла ссора по неизвестной причине. Тогда злоумышленник отправился домой, взял топор и сообщил родственникам, что идет расправляться с обидчиком.

Юноша нанес оппоненту несколько ударов острием по голове, погрузил тело на санки и увез в лес. 

Сейчас ранее судимый мужчина задержан и находится в СИЗО.  На допросе он заявил, что не помнит причину убийства. 

Он проходил по статье за кражу, умышленное уничтожение имущества и причинение легкого вреда здоровью.

31 января решается вопрос об его аресте.

Ранее в Кирове девушки обожгли ноги до колен, убегая по кипятку.

БА

//картина дня

У партии «Слуга народа», связанной с президентом Владимиром Зеленским, «упал катастрофически рейтинг», однако эта информация держится в секрете. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

У партии «Слуга народа», связанной с президентом Владимиром Зеленским, «упал катастрофически рейтинг», однако…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

На сайте столичного мэра указано, что в 2019 году учителя из многих городов страны смогли пройти обучение в московских школах. Это стало возможно благодаря проекту…

Давний друг герцогов Сассекских игрок в поло Начо Фигерас отреагировал на отказ принца Гарри от своих королевских обязанностей и его переезд вместе с супругой Меган Маркл…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представители Роспотребнадзора и вице-премьера Татьяны Голиковой опровергли информацию о том, что в Москве коронавирус диагностирован у одного пациента инфекционной…

//новости ан

//новости ан

//новости ан