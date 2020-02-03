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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Подмосковная школьница скончалась на собственном дне рождении

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье Сегодня

Подмосковная школьница скончалась на собственном дне рождении
Фотобанк АН

Школьница из подмосковного Подольска скончалась прямо во время празднования собственного дня рождения в квартире. Происшествие случилось на минувших выходных.

Девочка решила навестить бабушку, чтобы вместе с семьей отпраздновать торжество. Внезапно подростку стало плохо, она почувствовала слабость и головокружение, прилегла отдохнуть. А уже позже родные с ужасом обнаружили тело ребенка. Вызвали скорую, но медики уже ничем не смогли помочь. Точную причину смерти еще предстоит выяснить, и пока что известно только, что признаков насилия не обнаружено.

Сейчас проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

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