Подмосковная школьница скончалась на собственном дне рождении

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3 февраля 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье Сегодня

Фотобанк АН

Школьница из подмосковного Подольска скончалась прямо во время празднования собственного дня рождения в квартире. Происшествие случилось на минувших выходных.

Девочка решила навестить бабушку, чтобы вместе с семьей отпраздновать торжество. Внезапно подростку стало плохо, она почувствовала слабость и головокружение, прилегла отдохнуть. А уже позже родные с ужасом обнаружили тело ребенка. Вызвали скорую, но медики уже ничем не смогли помочь. Точную причину смерти еще предстоит выяснить, и пока что известно только, что признаков насилия не обнаружено.

Сейчас проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

Еще одна трагедия произошла под Ульяновском. Водитель автомобиля Renault Duster и его два пассажира, в том числе несовершеннолетний, погибли