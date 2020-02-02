Под Ульяновском в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок

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2 февраля 2020, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Три человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на 172-м км федеральной дороги Саранск-Сурское-Ульяновск в Ульяновской области в воскресенье, 2 февраля.

"Произошло столкновение автомобиля Renault Duster и автобуса ПАЗ. Водитель автомобиля Renault Duster и его два пассажира, в том числе несовершеннолетний, погибли", - говорится в сообщении УМВД по региону.

На место ДТП незамедлительно выехали бригады скорой помощи, прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее АН сообщали, что момент аварии с Infinity в Москве попал на камеры видеонаблюдения. Водитель Infiniti не справился с управлением и машина на полном ходу врезалась в дерево. От удара ее разорвало на две части.