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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Под Ульяновском в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок

, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]

Под Ульяновском в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок
фото: соцсети

Три человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на 172-м км федеральной дороги Саранск-Сурское-Ульяновск в Ульяновской области в воскресенье, 2 февраля.

"Произошло столкновение автомобиля Renault Duster и автобуса ПАЗ. Водитель автомобиля Renault Duster и его два пассажира, в том числе несовершеннолетний, погибли", - говорится в сообщении УМВД по региону.

На место ДТП незамедлительно выехали бригады скорой помощи, прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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АС

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