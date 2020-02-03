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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Источник: молодую пару нашли мертвой в квартире на юго-востоке Москвы

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник: молодую пару нашли мертвой в квартире на юго-востоке Москвы
полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press
В понедельник, 3 февраля, стало известно, что молодой человек и девушка были найдены мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы. Соответствующие данные предоставил источник в правоохранительных органах.
 
Уточняется, что тела 28-летнего мужчины и 27-летней девушки были обнаружены ранее сегодня в квартире одного из домов на Новочеркасском бульваре в столичном районе Марьино.
 
Подчеркивается также, что криминальных ран на телах обнаружено не было. Не исключено, что юноша и девушка отравились неустановленным веществом. На месте инцидента работают специалисты. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
ЕТ

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