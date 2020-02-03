Источник: молодую пару нашли мертвой в квартире на юго-востоке Москвы

В понедельник, 3 февраля, стало известно, что молодой человек и девушка были найдены мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы. Соответствующие данные предоставил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что тела 28-летнего мужчины и 27-летней девушки были обнаружены ранее сегодня в квартире одного из домов на Новочеркасском бульваре в столичном районе Марьино.