В главное здание МГУ поступило сообщение с угрозой взрыва

В главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова поступило анонимное сообщение о возможном взрыве. Об этом сегодня заявил источник в экстренных службах столицы.

Аноним утверждает, что в доме номер 1 на Ленинских горах заложено взрывное устройство. Уточняется, что на место выехали специалисты для проверки данной информации.

Ранее сообщалось об эвакуации граждан из семи районных судов Москвы. Кроме того, 350 человек покинули здание консерватории им. П.И. Чайковского в центре Москвы, а еще около 1 тысячи человек были эвакуированы из школы в Котельниках.