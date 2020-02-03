Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

В главное здание МГУ поступило сообщение с угрозой взрыва

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В главное здание МГУ поступило сообщение с угрозой взрыва
МГУ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова поступило анонимное сообщение о возможном взрыве. Об этом сегодня заявил источник в экстренных службах столицы.

Аноним утверждает, что в доме номер 1 на Ленинских горах заложено взрывное устройство. Уточняется, что на место выехали специалисты для проверки данной информации.

Ранее сообщалось об эвакуации граждан из семи районных судов Москвы. Кроме того, 350 человек покинули здание консерватории им. П.И. Чайковского в центре Москвы, а еще около 1 тысячи человек были эвакуированы из школы в Котельниках.

ЕТ

//картина дня

Политика

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Украина яростно выражала свое недовольство.

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием товаров из Китая в целях безопасности. По его словам, пока неизвестно, как именно ведет себя коронавирус…

Депутат ГД Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг издания «Аргументы недели», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных личностей из России…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Дочь известного голливудского актёра Джонни Деппа 20-летняя Лили-Роуз Депп удивила общественность чересчур откровенным нарядом на ежегодной кинопремии BAFTA в Лондоне…