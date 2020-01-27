После сообщений о минировании эвакуировали Московскую консерваторию

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"Их полиграф - вранье, вся программа - подстава, я там морду хотел всем набить", ток-шоу на Первом канале вновь обвиняют во лжи
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27 января 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
"Их полиграф - вранье, вся программа - подстава, я там морду хотел всем набить", ток-шоу на Первом канале вновь обвиняют во лжи
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Олег Фочкин
Юля Инамора
Игорь Черский
Аурен Хабичев
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