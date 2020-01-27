После сообщений о минировании эвакуировали Московскую консерваторию

В понедельник, 27 января, из Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, расположенной в центре столицы, после анонимного сообщения о "минировании" эвакуировали около 400 человек.

Представитель экстренных служб столицы уточнил, что сейчас специалисты тщательно проверяют все помещения консерватории.