Угроза взрыва на борту самолета Хабаровск - Москва не подтвердилась

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27 января 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

салон самолета, pixabay.com

В понедельник кинологи и другие специалисты проверили самолет рейса Хабаровск – Москва, который вернулся в аэропорт вылета после сигнала о бомбе на борту. Данные о минировании не подтвердились.

В МВД по ДФО уточнили, что эксперты провели тщательный осмотр воздушного судна, но не нашли никаких следов взрывчатки.

Ранее 27 января неизвестные сообщили об угрозе взрыва после вылета самолета в столицу России. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Хабаровска. На борту в момент инцидента находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.