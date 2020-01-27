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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Самолет Хабаровск – Москва успешно сел в аэропорту вылета после сообщения о минировании

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Самолет Хабаровск – Москва успешно сел в аэропорту вылета после сообщения о минировании
самолет, pixabay.com

Пассажирский самолет авиакомпании "Аэрофлот", который следовал из Хабаровска в Москву, успешно приземлился в аэропорту вылета. Воздушное судно вернулось после поступившего сообщения о минировании.

Борт совершил посадку в штатном режиме. Оперативные службы уже приступили к тщательному осмотру летательного аппарата.

Уточняется, что на высоте почти 10 тысяч метров рейс SU1713 подал сигнал тревоги из-за сообщения о взрывном устройстве, которое якобы заложено на борту. Установлено, что в салоне самолета находились 262 пассажира, а также 10 членов экипажа.

ЕТ

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