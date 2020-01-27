Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Самолет, следовавший из Хабаровска в Москву, готовится к посадке из-за сообщения о минировании

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Самолет, следовавший из Хабаровска в Москву, готовится к посадке из-за сообщения о минировании
крыло самолета, pixabay.com

Утром в понедельник, 27 января, стало известно, что самолет, следующий из Хабаровска в Москву, готовится к экстренной посадке. Данные меры были приняты из-за полученного сообщения о минировании.

Подчеркивается, что капитан воздушного судна уже принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Сейчас летательный аппарат находится над территорией Амурской области. На борту самолета, согласно последней информации, находится 261 пассажир.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к проверке по факту данного инцидента.

ЕТ

//картина дня

В мире

Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

Украинский экс-министр считает, что при Порошенко было лучше

Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что при нынешней власти у Киева «нет будущего». По его словам, украинский народ живет сейчас хуже, чем при бывшем президенте Петре Порошенко.

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После резонансного убийства иранского генерала Касем Сулеймани и его заместителя в Ираке за прекращение американской «оккупации» выступила…

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Утром в понедельник, 27 января, стало известно, что самолет, следующий из Хабаровска в Москву, готовится к экстренной посадке. Данные меры были приняты из-за полученного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан