Самолет, следовавший из Хабаровска в Москву, готовится к посадке из-за сообщения о минировании

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27 января 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

крыло самолета, pixabay.com

Утром в понедельник, 27 января, стало известно, что самолет, следующий из Хабаровска в Москву, готовится к экстренной посадке. Данные меры были приняты из-за полученного сообщения о минировании.

Подчеркивается, что капитан воздушного судна уже принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Сейчас летательный аппарат находится над территорией Амурской области. На борту самолета, согласно последней информации, находится 261 пассажир.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к проверке по факту данного инцидента.