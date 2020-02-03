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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Кадры с места ДТП в Твери, где сбиты четыре пешехода

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Кадры с места ДТП в Твери, где сбиты четыре пешехода
Фото: место ДТП в Твери, Вконтакте/Подслушано у водителей

В понедельник, 3 февраля, на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы в Твери произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии сбиты четыре пешехода.

Согласно источнику, машина марки KIA Stinger на высокой скорости протаранила Volkswagen Polo, после чего оба транспортных средства вылетели на тротуар, где снесли несколько пешеходов, среди которых две пожилые женщины.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Текущее состояние водителей неизвестно. Однако автомобили получили серьезные повреждения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ДТП.

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БА

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