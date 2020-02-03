Кадры с места ДТП в Твери, где сбиты четыре пешехода

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3 февраля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: место ДТП в Твери, Вконтакте/Подслушано у водителей

В понедельник, 3 февраля, на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы в Твери произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии сбиты четыре пешехода.

Согласно источнику, машина марки KIA Stinger на высокой скорости протаранила Volkswagen Polo, после чего оба транспортных средства вылетели на тротуар, где снесли несколько пешеходов, среди которых две пожилые женщины.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Текущее состояние водителей неизвестно. Однако автомобили получили серьезные повреждения.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее под Ульяновском в ДТП с автобусом погибли двое взрослых и ребенок.