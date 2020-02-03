Москвичей предупреждают об участившихся случаях визитов мошенников-газовиков

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3 февраля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

газ, pixabay.com

Жителей Москвы предупреждают об участившихся в последнее время случаях визитов мошенников-газовиков в квартиры. Аферисты приходят в дома и предлагают владельцам жилплощадей различные платные услуги.

В "Мосгазе" подчеркнули, что компания не оказывает никаких платных услуг, поэтому жителям столицы необходимо быть максимально бдительными.

Рекомендуется не пускать в квартиры незнакомцев. Перед тем, как открыть дверь, следует внимательно посмотреть в глазок и обратить внимание, одет ли человек в специальную одежду темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой. Кроме того, сотрудник "Мосгаза" должен иметь при себе удостоверение с голограммой и фотографией. Если всех вышеуказанных атрибутов нет – в квартиру пытается попасть мошенник.