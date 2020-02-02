В банках объяснили, как распознать телефонных мошенников

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2 февраля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Специалисты банковского сектора рассказали, как распознать телефонных мошенников. По словам специалистов, есть несколько вопросов, которые никогда не задаст настоящий сотрудник банка.

Эксперты подчеркнули, что работник банка во время телефонного разговора с клиентом никогда не станет спрашивать ПИН-код карты, цифры на её оборотной стороне или даже номер карты. В случае, если звонок кажется подозрительным, можно попросить звонящего представиться, уточнить, о какой карте речь и попросить назвать её номер. По словам специалистов, такие вопросы нередко ставят мошенников в тупик. Также не лишним будет завершить разговор и самостоятельно перезвонить в банк, после чего выяснить, какая проблема возникла с картой и работает ли в банке звонивший.