В российском посольстве выясняют, есть ли среди пострадавших в Лондоне граждане России

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2 февраля 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Российское посольство в Лондоне выясняет, пострадали ли граждане России при инциденте в столице Великобритании. Ранее сообщалось, что на юге Лондона неизвестный с ножом напал на прохожих.

Отмечается, что злоумышленник напал на людей в районе Стрэтэм, раненными оказались два человека. Российские дипломаты находятся на связи с местными стражами порядка.

«В связи с последним происшествием в Лондоне сообщаем, что посольство находится на связи с полицией в связи с данным инцидентом, наличие граждан России среди пострадавших выясняется. Мы держим ситуацию на контроле», - сообщили в посольстве.