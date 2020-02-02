В российском посольстве выясняют, есть ли среди пострадавших в Лондоне граждане России

Российское посольство в Лондоне выясняет, пострадали ли граждане России при инциденте в столице Великобритании. Ранее сообщалось, что на юге Лондона неизвестный с ножом напал на прохожих.
Отмечается, что злоумышленник напал на людей в районе Стрэтэм, раненными оказались два человека. Российские дипломаты находятся на связи с местными стражами порядка.
«В связи с последним происшествием в Лондоне сообщаем, что посольство находится на связи с полицией в связи с данным инцидентом, наличие граждан России среди пострадавших выясняется. Мы держим ситуацию на контроле», - сообщили в посольстве.