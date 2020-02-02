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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Лондоне теракт — неизвестный порезал ножом несколько человек

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Лондоне теракт — неизвестный порезал ножом несколько человек

Несколько человек получили ножевые ранения на юге Лондона. Как сообщает Скотленд-Ярд, все происходящее квалифицировано как теракт. По предварительным данным, мужчина, вооружённый ножом, напал на прохожих.

Пострадали несколько человек, а нападавшего застрелили полицейские В сети появляются видео, где случайные прохожие оказывают помощь пострадавшим при нападении в Лондоне. По предварительным данным, были ранены 3 человека. «Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом», — говорится в коммюнике.

БИ

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