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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В ХМАО двое полицейских погибли в аварии

, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В ХМАО двое полицейских погибли в аварии
Фото: соцсети

В Ханты-Мансийском автономном округе в результате аварии на трассе в Сургутском районе погибли двое полицейских. Отмечается, что они направлялись в командировку.

Авария произошла днём в воскресенье, 2 февраля. По имеющейся информации, водитель Lada Granta, принадлежавшего окружному УМВД, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовиком. Пассажир и водитель легкового автомобиля погибли на месте.

«Погибли сотрудники полиции. Замначальника участковых уполномоченных полиции и специалист отдела по работе с личным составом ОМВД по городу Когалыму. Они ехали из Когалыма на служебном автомобиле в командировку в Ханты-Мансийск», - сообщили в местном МВД. По факту произошедшего ведется проверка.

АБ

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