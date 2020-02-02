С набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге упал пикап

Поздно вечером в субботу, 1 февраля, пикап упал с набережной Фонтанки неподалеку от Старо-Калинкина моста в Санкт-Петербурге. Согласно последней информации, водитель не справился с управлением.
Сообщается, что машина пробила ограждение, установленное на набережной, и перевернулась. На место прибыли спасатели, которые вернули транспортное средство на проезжую часть.
СМИ уточняют, что 45-летний водитель не получил в результате аварии серьезных травм. Подчеркивается, что мужчина смог самостоятельно выбраться из перевернувшегося пикапа. Данных о характере повреждений машины пока не поступало.