Из московской квартиры похитили сейф с деньгами и украшениями на 7 млн рублей

Неизвестный злоумышленник похитил из квартиры на востоке Москвы сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Согласно последним данным, грабитель подобрал ключ к замку входной двери и проник в квартиру на Сокольническом Валу. Злоумышленник украл сейф, в котором находились наличные, ценные ювелирные изделия и личные документы, а затем скрылся.
Ущерб составил более 7 млн рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.