Из московской квартиры похитили сейф с деньгами и украшениями на 7 млн рублей

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2 февраля 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

сейф, pixabay.com

Неизвестный злоумышленник похитил из квартиры на востоке Москвы сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Согласно последним данным, грабитель подобрал ключ к замку входной двери и проник в квартиру на Сокольническом Валу. Злоумышленник украл сейф, в котором находились наличные, ценные ювелирные изделия и личные документы, а затем скрылся.

Ущерб составил более 7 млн рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.