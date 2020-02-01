В Москве злоумышленники пытались украсть 20 тонн сливочного масла

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1 февраля 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Неизвестные напали на водителей-экспедиторов на северо-востоке российской столицы, чтобы выкрасть из фуры 20 тонн сливочного масла.

Разбойное нападение было зафиксировано в пятницу ночью. Гендиректор компании рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что на парковке в районе Ярославского шоссе неизвестные с предметами, напоминающими пистолеты, напали на водителей грузового автомобиля.

Злоумышленники вывезли их из города и высадили. По материалам дела, преступники украли из фуры 20 тонн сливочного масла. Материальный ущерб составил более 7,6 миллиона. Правоохранители возбудили уголовное дело, предусматривающее ответственность за разбой.