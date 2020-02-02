Пострадавший при обрушении кровли кафе в Новосибирске мужчина умер в больнице

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2 февраля 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: .ngs.ru

фото с сайта СКР

Пострадавший при обрушении кровли кафе в Новосибирске в Академгородке мужчина умер в больнице. Крыша пристройки кафе в Академгородке обрушилась под тяжестью снега минувшей ночью. В пристройке находился гардероб.

В ходе разбора завалов спасатели нашли тело девушки 1997 года рождения, - сообщило издание ngs.ru. Четыре человека были госпитализированы. Двоих из пострадавших врачи осмотрели и отпустили домой. Позже издание Baza передало информацию второго человека. В больнице умер мужчина. Точные данные о количестве пострадавших уточняются.

Всего на вечеринке в кафе отдыхали около 200 человек. Крыша обрушилась, когда в разлевалке находились пять человек.

СМИ пишут, что гаражная вечеринка Walter проходила в заброшенном здании, по документам принадлежащем Сибирскому отделению РАН.

Возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Новосибирскую область для практической помощи в расследовании обстоятельств инцидена.