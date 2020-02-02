В Подмосковье два человека погибли во время пожара в бане

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2 февраля 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

огонь, pixabay.com

В ходе пожара, вспыхнувшего в Подмосковье, погибли два человека. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в бане в деревне Бельское Московской области.

Данные о возгорании предоставили в воскресенье сотрудники МЧС. Уточняется, что пожар было зафиксирован на территории СНТ "Океан".

К настоящему моменту удалось выяснить, что в результате вспыхнувшего в бане пламени погибли 25-летняя женщина и 32-летний мужчина. На месте инцидента работают специалисты, которые устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.