В Подмосковье два человека погибли во время пожара в бане

В ходе пожара, вспыхнувшего в Подмосковье, погибли два человека. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в бане в деревне Бельское Московской области.
Данные о возгорании предоставили в воскресенье сотрудники МЧС. Уточняется, что пожар было зафиксирован на территории СНТ "Океан".
К настоящему моменту удалось выяснить, что в результате вспыхнувшего в бане пламени погибли 25-летняя женщина и 32-летний мужчина. На месте инцидента работают специалисты, которые устанавливают точные обстоятельства и причины случившегося.